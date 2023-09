D'artagnan et les mousquetaires du roi : aux sources du mythe.

D'Artagnan et les mousquetaires occupent une place à part dans la culture populaire. Ils ont acquis le statut de mythe planétaire grâce au génie littéraire d'Alexandre Dumas et aux innombrables adaptations, notamment cinématographiques, des Trois Mousquetaires. Si leurs aventures doivent beaucoup à l'imagination et à la plume d'Alexandre Dumas, d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont inspirés d'hommes ayant réellement existé et dont les archives gardent la trace. C'est à l'histoire du véritable d'Artagnan et à celle des mousquetaires du roi - de leur création en 1622 à leur première suppression en 1775 puis à leur disparition définitive en 1815 - qu'est consacré le présent ouvrage. Il retrace le parcours de Charles de Batz de Castelmore, comte d'Artagnan, jeune cadet de Gascogne devenu homme de confiance du cardinal Mazarin puis de Louis XIV, qui trouva la mort en 1673 au cours du siège de Maastricht. Il remet également en contexte l'évolution du corps des mousquetaires du roi et analyse leur rôle au combat, particulièrement lors des sièges, au cours des assauts où ces soldats d'élite étaient l'image et l'instrument par excellence de la violence martiale du roi de guerre. Ce livre richement illustré invite ainsi à redécouvrir la vie de ces hommes dont les péripéties n'ont rien à envier à celles traversées par leurs doubles de fiction.