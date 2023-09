La Lieutenance - Honfleur, un rempart sur la Seine

La Lieutenance constitue une mémoire de l'histoire de Honfleur. Les évolutions du bâtiment et celles du port sont profondément liées. Témoin de ce passé, La Lieutenance raconte ce qui a forgé l'identité de Honfleur. La première partie, consacrée à l'édifice, rappelle la genèse du projet de réhabilitation du bâtiment et ses nouvelles missions. L'étude archéologique menée en parallèle des travaux de restauration et les évolutions des fonctions de La Lieutenance seront présentées. La deuxième partie s'ouvre sur son environnement. A travers son centre d'interprétation, La Lieutenance nous raconte sa situation géographique, le passé militaire de son ancienne cité fortifiée, son ouverture au monde et son industrialisation au XIXe siècle. Elle nous explique l'architecture de la ville et son attrait artistique qui émerge à partir de l'époque romantique. Voici des précisions sur la répartition des chapitres : L'environnement géographique : les paysages de l'estuaire et son histoire géologique La place forte du XIVe au XVIe siècle L'ouverture au monde du XVe au XVIIIe siècle De la ville industrielle à la ville touristique XIXe - XXIe siècle Les chantiers navals, la flotte de Honfleur et les types de pêche L'architecture de la ville, l'organisation urbaine, les matériaux employés Honfleur artistique, motif pictural 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0