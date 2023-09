Restons vivantes. Femmes, écologie et lutte pour la survie

Restons vivantes Dans ce livre, Vandana Shiva met en lumière les liens qui existent entre le colonialisme, la domination de la nature et l'oppression des femmes dans la société contemporaine. Elle pose les bases d'un manifeste écoféministe, en proposant une critique radicale du modèle occidental d'essor technologique et économique. Car le "développement" , présenté comme un futur souhaitable pour le monde entier, est en réalité un "mal-développement" , fondé sur l'exploitation des femmes et de la nature. Face à un tel projet patriarcal et néocolonial, ce sont à l'évidence les luttes et le rôle unique des femmes pour créer des alternatives écologiques au modèle dominant qui permettront de sauvegarder les ressources vitales de la planète. Vandana Shiva Militante féministe et écologiste indienne, fondatrice de l'association Navdanya pour la biodiversité, elle est l'auteure chez Points de 1%. Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches. Traduit de l'anglais (Inde) par Agnès el Kaïm