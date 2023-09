Les Enchanteurs

"Une chronique de la misogynie ordinaire doublée d'un roman d'initiation autobiographique subtil et féministe, drôle et mélancolique". Les Inrockuptibles A dix-huit ans, Nouk pensait que le monde allait changer de base. Il semblerait que quelque chose ait mal tourné... Nouk est rebelle, insolente. Quand Olaf l'embarque dans sa maison d'édition, elle n'imagine pas qu'il puisse un jour se séparer d'elle. C'est pourtant ce qu'il fait. N'a-t-elle vraiment rien vu venir ? Avec Werther, c'est autre chose. Ce grand éditeur, excentrique et visionnaire, devient son mentor. Il se montrera pourtant incapable de la protéger. Geneviève Brisac est normalienne et agrégée de lettres. Lauréate du prix Femina 1996 avec Week-end de chasse à la mère, elle a récemment publié avec succès Vie de ma voisine, Le Chagrin d'aimer ainsi qu'un recueil d'essais, Sisyphe est une femme.