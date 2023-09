Réalise les expériences des grands physiciens. 30 activités à partir de 7 ans. 30 activités à partir de 7 ans

Ce livre présente 25 portraits de physiciennes et physiciens de renom. Chaque chapitre - chaque "laboratoire" - raconte l'histoire d'un ou d'une scientifique d'exception, détaille sa biographie, ses recherches, ses découvertes et ce qu'elles ont apporté au monde. Des expériences pédagogiques sont associées à chacun de ces portraits et permettent de mieux comprendre les concepts de ces scientifiques. Illustrées étape par étape, les enfants découvrent ainsi des expériences amusantes à réaliser, avec un matériel simple et des produits faciles à trouver. Les enfants produiront des bulles géantes pour étudier la lumière réfléchie avec Augustin Fresnel, découvriront la théorie de la relativité à l'aide d'une couverture et de quelques ballons avec Albert Einstein, feront décoller des fusées à eau avec Mary Golda Ross, fabriqueront une illusion d'optique avec Valérie L. Thomas, prépareront une pizza pour visualiser l'expansion de l'univers avec Chanda Prescod-Weinstein...