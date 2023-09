Dis, pourquoi la Terre est polluée ?

D'où vient la pollution ? Quelles sont ses conséquences sur notre environnement ? Quel impact a le plastique sur nos océans ? Qu'est-ce que la pollution sonore ? Et la pollution lumineuse ? Où vont nos déchets ? La pollution de la planète est un sujet d'actualité complexe qui interroge de plus en plus les enfants. Cet ouvrage explique simplement aux plus petits les concepts des grands, car il n'est jamais trop tôt pour comprendre et agir. Soucieuses de notre environnement et de la Terre qua nous léguerons à nos enfants, les éditions Delachaux et Niestlé s'engagent à imprimer toute leur production jeunesse en France ou en Europe et sur un papier issu de forêts gérées durablement. A partir de 6 ans.