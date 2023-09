Emma et Capucine Tome 7 : Roméo et Juliette

Emma et Capucine gagnent en maturité, semblent épanouies et sont d'excellentes danseuses ! Cependant, les soeurs doivent aussi affronter la complexité des relations amoureuses. C'est en dansant qu'elles vont le comprendre : si on veut percevoir les battements de son coeur sur scène, celui-ci doit aussi battre en-dehors... Quel challenge ! Capucine doit passer une audition pour une série TV sur la danse classique. Elle n'a que deux jours pour répéter... alors que Maël monte justement ce week-end à Paris pour tenter sa chance au Conservatoire de musique. Lui en Bretagne, elle dans la capitale : y a-t-il un avenir pour eux, si loin l'un de l'autre ? Au lycée Saint-Exupéry, Emma et sa bande répètent, eux aussi : les Hip Hop International, l'une des compétitions de hip hop les plus célèbres au monde, approchent ! Leur chorégraphie n'est cependant pas au point et Jake, Emma et Swann s'inscrivent au workshop d'un professeur canadien pour s'améliorer. Si la danse semble rapprocher ces trois-là, Misha sent qu'Emma et lui s'éloignent tout doucement l'un de l'autre... Est-ce vraiment lui qu'Emma aime ? Car une véritable alchimie, ça se crée à deux...