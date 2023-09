The Art of Simon Hanselmann

LE PREMIER ARTBOOK DU GRAND SIMON HANSELMANN ! Depuis maintenant une grosse dizaine d'années , Simon Hanselmann s'annonce comme la plus grosse star mondiale de la bd Underground. Retrouvez une sélection des plus belles peintures et illustrations de cet artiste fou furieux dans ce luxueux artbook qui s'annonce d'ors et déjà comme un moment de grâce dans l'hystérie de son oeuvre