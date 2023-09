L'homme qui murmurait à l'oreille des mamies : La trilogie dublinoise

Paul Muchrane faire des heures de bénévolat à l'hôpital local. On le surnomme "l'homme qui murmure à l'oreille des mamies" , ou des papis d'ailleurs. Un jour qu'il se fait passer pour le petit-fils d'un patient, celui-ci tente de le tuer à l'arme blanche avant de succomber d'une crise cardiaque. Or ce vieil homme est en fait un ancien gangster lié à une sale histoire. Paul, accompagné d'une infirmière férue de romans policiers et d'un flic aux manières peu amènes, va devoir résoudre un vieux cold case, s'il ne veut pas lui-même venir gonfler les statistiques d'homicides irlandaises...