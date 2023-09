Les aventures occultes de Lady Bradsley Tome 2 : 1929, Le sceau des ténèbres. 1e édition

1929. Elaine, la fille de Lady Bradsley, a bien grandi. Désormais adolescente, elle se morfond dans la demeure familiale, en Ecosse. Pendant que sa mère sillonne les cinq continents, elle trompe son ennui en s'attirant l'amitié du Peuple des Fées et d'autres forces naturelles. Quand l'oncle Xiao succombe à un piège occulte de toute évidence destiné à sa mère, Elaine part à sa poursuite pour la prévenir qu'un danger la guette, entraînant ses cousins Tommy et Harry avec elle. Leurs aventures croisées les mèneront à affronter de nombreux périls mystiques, que ce soit dans les Carpates, les Highlands écossais, les jungles mexicaines ou encore les Caraïbes. Lorsque mère et fille se retrouvent enfin, c'est pour unir leurs forces contre un Mal primordial tel que l'humanité n'en avait jamais affronté auparavant.