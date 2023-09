Van Dog est un artiste qui passe tout son temps à peindre. Un jour ensoleillé, il décide d'aller peindre en plein compagne. Trouvera-t-il l'inspiration ? Une fois lancé, Van Dog peint toute la journée, pour finir coûte que coûte son tableau, peu importe ce qui se passe autour de lui. Le temps et les couleurs défilent et changent autour de lui, mais il reste déterminé. Rien ne le fait bouger de son chevalet, pas même un gorille géant qui entre dans son cadre, ni une grenouille qui joue du saxophone, un lézard qui demande le chemin vers Tokyo ou des abeilles qui tournent comme un hélicoptère. Chaque double page fourmille de détails. Drôle et loufoque, ce livre est aussi un véritable hommage aux artistes et à l'art.