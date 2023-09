La fonction cobb-douglas-kashale : le realisme du modele (sur la periode 2000-2020)

La fonction "Cobb-Douglas-Kashale" a pour objet de rendre compte des principaux mécanismes qui concourent à la formation des "courbes d'offre et de demande", se faisant "en interaction avec les prix et les quantités" échangés sur les trois principaux marchés" : le "marché du travail", le "marché des biens et services", et le "marché monétaire" ou "marché des actifs monétaires et financiers". Le " tout " en lien avec le "budget de l'Etat" et le "Reste du Monde". Notre ambition, et pas des moindres, sera de démontrer dans quelle mesure la fonction "Cobb-Douglas-Kashale" permet-elle de représenter la "réalité économique" ? Autrement dit, nous tenterons d'expliquer le "fonctionnement réel" d'une économie donnée dans un espace-temps bien défini. Pour ce faire, nous allons mobiliser toute une série de notions, de concepts, de postulats et de théories qui nous permettront de voyager dans l'espace-temps entre les grandes familles de "la pensée économique".