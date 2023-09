Escale à Douarnenez des peintres officiels de la Marine

Découvrir les côtes et les parages de Douarnenez grâce au regard des Peintres officiels de la Marine (P. O. M.) est un privilège. On le doit aux escales que ces artistes organisent collectivement aux quatre coins du monde, embarqués sur les bateaux de la Marine nationale. Pour ce récent voyage à la pointe bretonne, l'on retrouve 70 oeuvres, tableaux et sculptures, et quelques photographies et des des esquisses signées : Jacques Rohaut, Anne Smith, Jean Lemonnier, Raphaële Goineau, Jonathan Florent, Christoff Debusschère et Bertrand De Miollis. Assortis de textes éclairants. Une escale en images qui célèbre un port emblématique de la côte de Bretagne, par des artistes passionnés par tout ce qui touche à la mer.