Un ethnologue dans les armées

Tour à tour jeune chercheur en formation revêtant l'uniforme en tant qu'appelé du contingent, enquêteur totalement extérieur à l'institution, doctorant soutenu par le ministère de la Défense et actuellement enseignant-chercheur détaché au sein du ministère des Armées, Claude Weber nous dévoile les stratégies et tactiques de terrain déployées au cours d'enquêtes menées depuis près de trente ans d'étude de l'objet militaire. En revenant sur des situations vécues et autres anecdotes marquantes, l'auteur nous donne à voir comment ces changements de posture de l'ethnologue opèrent sur la nature de ses interactions avec les acteurs ainsi que sur la manière dont ces derniers le perçoivent. A travers ses propos, Claude Weber tente à démontrer que l'observation - généralement vue et enseignée uniquement comme un outil de recueil de données, des techniques et des méthodologies - relève tout autant d'aptitudes sociales et de capacités de stratège exigeant, à tout moment, que l'anthropologue invente de nouvelles formes méthodologiques à même de récolter les données utiles.