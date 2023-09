Le Manifeste du parti communiste n'est plus à présenter, sa portée politique plus à démontrer. Cette nouvelle édition présente, en plus du Manifeste, toutes les préfaces de Marx et d'Engels au Manifeste publiées de leur vivant et qui possèdent un grand intérêt documentaire, théorique et politique. Ces textes sont introduits par Isabelle Garo qui en présente les enjeux théoriques et politiques, et d'une préface d'Eric Vuillard qui s'intéresse à l' incroyable charge littéraire du Manifeste.