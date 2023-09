Mythes et histoires extraordinaires

Une plongée au coeur de la science et de notre passé, pour découvrir les mythes et histoires les plus célèbres au monde ! La licorne et le dragon ont-ils existé ? Nicolas Flamel savait-il transformer le métal en or ? A quoi servaient les mégalithes de Stonehenge ? Le monstre du Loch Ness a-t-il vraiment été photographié ? ... A travers des récits pleins de suspense et richement documentés, les enfants découvriront les enquêtes menées par les historiens et les scientifiques pour tenter de démêler le vrai du faux et répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Mais certaines affaires restent aujourd'hui encore non résolues !