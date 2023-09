A quoi ressemble un volcan ? D'où vient la lave ? Les volcans font-ils du bruit ? Comment savoir si un volcan va se réveiller ? Pourquoi l'Islande est-elle une île volcanique étonnante ? Quels sont les volcans les plus dangereux ? Avec ce livre, découvrez l'univers mystérieux des volcans, ces montagnes à la fois fascinantes et effrayantes ! Vous y trouverez toutes les réponses aux questions de vos enfants et à bien d'autres encore. Et, en bonus, des jeux pour tester ses connaissances et fabriquer un volcan !