Les rois et reines de France

Quels sont les records des rois et reines ? Pourquoi le sacre est-il important ? Les rois et reines sont-ils amoureux ? Comment sont-ils éduqués ? Où vivent-ils ? A quoi ressemble la journée de Louis XIV à Versailles ? Avec ce livre, découvrez les caractéristiques et le fonctionnement de la monarchie française, ainsi que le portrait de plusieurs souverains et souveraines emblématiques de l'Histoire de France ! Vous y trouverez toutes les réponses aux questions de vos enfants et à bien d'autres encore. Et, en bonus, des jeux pour tester ses connaissances !