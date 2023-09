Mes enquêtes - Défis nature - Des chevaux libres

Grâce à l'association Terraviva et à leur cousine Olivia, Diane et Théo participent à la réintroduction de cinq chevaux sauvages dans les plaines de Mongolie pour perpétuer la race des chevaux Przewalski et sauver l'espèce en voie de disparition. Hélas, peu avant que les chevaux puissent être réintroduits de façon tout à fait optimale, l'un d'entre eux disparaît. Diane et Théo, nos deux aventuriers en herbe, se lancent à sa recherche ! Une mission périlleuse durant laquelle ils devront décoder des messages secrets et résoudre quelques énigmes. Un roman jeu dérivé des jeux Défis nature : idéal pour apprécier la lecture et découvrir des infos nature en s'amusant !