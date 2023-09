Mes enquêtes - Défis nature - Sur la piste de la panthère des neiges

L'association Terraviva envoie Olivia, Diane et Théo dans les montagnes de l'Himalaya. Leur objectif : "piéger" en photo les panthères des neiges pour étudier leur comportement, dans le but de protéger l'espèce. Mais très vite, nos héros se rendent compte que quelqu'un entrave la mission en déclenchant les caméras, empêchant ainsi de photographier la panthère. Diane et Théo, nos deux aventuriers en herbe, décident de découvrir qui se cache derrière tout ça. Mais pour cela, ils devront décoder des messages secrets et résoudre quelques énigmes ! Un roman jeu dérivé des jeux Défis nature : idéal pour apprécier la lecture et découvrir des infos nature en s'amusant !