Jumelle Tome 2 : Dépareillées

Dans cette deuxième partie, Florence Dupré la Tour continue de raconter la grande histoire d'amour de sa vie : celle qu'elle a vécu avec sa jumelle. Mais après la fusion de l'enfance et le sentiment unique d'avoir trouvé son âme soeur à la naissance, vient le drame de la séparation au moment de l'adolescence. D'abord, parce que quand on a une soeur jumelle, l'altérité sera toujours décevante, et ensuite, parce qu'il faut nécessairement se séparer, pour se construire, et peut-être un jour mieux se retrouver ? Avec ce récit sans concession, Florence Dupré la Tour achève d'explorer son enfance.