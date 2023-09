La part merveilleuse Tome 3 : La tête de Melek

Après les évènements d'Etretat, Orsay, Basma et Juliette ont été amnistiés par la police, contrairement à Melek et Vicento, toujours recherchés. Le trio retourne chez les parents d'Orsay et cherchent par tous les moyens à soigner le cancer de la mère du jeune homme, en vain. Pendant ce temps, les gouvernements mondiaux tolèrent de moins en moins les toutes qui finissent par devenir hostiles. Les populations locales, cherchant d'abord à se défendre, se mettent alors à les détruire. Ne pouvant laisser un tel massacre se perpétrer, Orsay décide de prendre les choses en main et qui sait, trouver la "clé" qui pourrait soigner sa mère. Et le monde ?