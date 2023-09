L'Odyssée cosmique. Une histoire intime des étoiles

"Qu'il vive en ville, à la campagne, en Europe, en Afrique, au XXIe siècle ou il y a plus de 2 000 ans, l'être humain lève les yeux vers le ciel pour essayer de trouver des réponses à des questions existentielles. Notre histoire commune a engendré nos savoirs, et c'est cette épopée que je veux raconter ici. Cette odyssée est aussi la mienne, et j'en propose un récit personnel, intime". Eric Lagadec, astrophysicien et spécialiste de la poussière d'étoiles, tente de répondre à la grande question qui nous anime tous et toutes : d'où venons-nous ? Dernières découvertes, secrets d'exploration, souvenirs personnels, il propose un voyage unique et accessible depuis le big bang jusqu'à aujourd'hui, en passant par Jupiter, la naissance et la mort d'une étoile encore inconnue ou encore la méconnue Nébuleuse de l'oeuf au plat. Eric Lagadec a été président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Sur Twitter, il vulgarise chaque jour l'astrophysique pour des centaine de milliers d'abonnés. Ses recherches l'ont conduit du Chili au Sénégal, en passant par Hawaï. Il participe activement à des programmes de développement de l'astrophysique professionnelle sur le continent africain.