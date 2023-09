Slow Life In Another World (I Wish!). Tome 3

La maison de mes rêves ! Objectif : une vie tranquille !! Itsuki a accepté un défi pour décider du droit de propriété de Wendy. Cependant, Dardaryl n'est pas satisfait du résultat et détruit la moitié de la guilde des alchimistes. Après cet incident, Reinrich obtient divers avantages suite aux négociations avec Darwin, un aristocrate et le père adoptif de Dardaryl qui s'est présenté afin de s'excuser. En compensation, Itsuki acquiert un énorme manoir ! Sa vie de famille commence, et Wendy et Shiro sont également de la partie ! Une nuit, Wendy le rejoint dans sa chambre...