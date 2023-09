Logan est bien décidé à tout faire pour que Kayla tombe amoureuse de lui... Pour la deuxième fois ! Kayla Sinclair est une sainte, un ange incarné. Bénévole dans les refuges et les soupes populaires, elle dédie sa vie au service des autres, bien qu'elle n'ait jamais pu compter sur personne. Impossible d'oublier une fille aussi pétillante et généreuse. Moi qui n'ai jamais su m'ouvrir ni laisser quelqu'un entrer dans ma vie, pour la première fois depuis des années, j'ai envie d'essayer. Mais la perdre me détruirait. Quand une tragédie s'abat sur nous et lui fait oublier notre amour, mon pire cauchemar se réalise. Je suis prêt à tout pour qu'elle se souvienne de nous. La bataille sera longue et difficile, mais hors de question de baisser les bras. Je ne sais pas qui a dit qu'en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis, mais il n'a jamais joué selon mes règles. Echec et mat, mon ange. #RomanceContemporaine #Amnésie #SecondeChance