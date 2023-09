Lors des repas de famille, nous évitons généralement de parler politique ou religion. Et l'argent, a t'il sa place ? En France, l'argent serait le second sujet le plus tabou après la sexualité. Et pourtant, plus de la moitié des Français confient y penser très régulièrement. Cette pensée serait synonyme de stress et d'angoisse, de façon encore plus marquée chez les femmes et les jeunes adultes. Pour reprendre le pouvoir, nous pouvons désamorcer ce rapport négatif à l'argent, revisiter l'inconscient collectif qui nous pèse et dépasser nos croyances limitantes. La psychologie de l'argent, la compréhension de son rapport à l'argent, l'éducation financière, la mise en place de stratégies patrimoniales adaptées à votre réalité, vos objectifs et vos attentes font aussi partie des clés du succès. Quels que soient vos objectifs de vie, Que vous apparteniez à la génération des baby-boomers, à la génération X ou celle des "Millennials", Que vous envisagiez d'en apprendre plus sur ce sujet, de vous créer un capital ou un patrimoine, de le développer ou de prendre votre retraite, Ce livre est fait pour vous ! Au travers de 33 clés et exercices pratiques, vous allez passer de l'état d'esprit d'épargnant et consommateur à celui d'investisseur pour réveiller tout votre potentiel financier.