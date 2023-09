Bob Dylan et le mythe

Ce volume, qui voit l'apport de grands spécialistes de Bob Dylan tels Timothy Hampton et Alessandro Carrera, explore une facette peu connue du grand public, celle de la présence des mythologies dans l'imaginaire littéraire et musicale que Dylan reverse dans ses chansons. L'univers poétique de Bob Dylan s'est toujours nourri de différentes mythologies, aussi bien anciennes (biblique, grecque, celtique, égyptienne) que modernes. Dans les interviews et dans ses propres écrits, l'artiste est revenu à plusieurs reprises sur le rôle que le mythe a joué dans sa production et dans son existence, des débuts de sa carrière jusqu'au présent. Son discours d'acceptation du prix Nobel tourne autour de deux grandes figures mythiques, l'une ancienne, (Ulysse d'Homère), et l'autre moderne (Achab de Melville). Mais la présence du mythe chez Bob Dylan n'est pas seulement de nature littéraire : Dylan est un artiste de la parole orale et chantée, qui entretient des rapports aussi bien avec la tradition littéraire qu'avec la tradition musicale. Les deux éléments ne peuvent pas être dissociés. Et chez l'auteur-compositeur, le patrimoine littéraire et mythique passe toujours par la médiation de la tradition musicale américaine et de ses deux racines, africaines et européennes. Timothy Hampton, Alessandro Carrera, Adrian Grafe, Matthew Graves, Pierluigi Lanfranchi, Claudio Milanesi, Eric Montbel, Philippe Usseglio et Perle Abbrugiati se sont réunis pour explorer les liens multiformes que la production musicale dylanienne entretient avec les imaginaires mythologiques les plus divers.