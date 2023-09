Le beau livre des plantes aromatiques et médicinales

Des jardins de nos contrées aux régions sauvages inexplorées, plongez dans un fabuleux voyage au coeur du monde végétal et découvrez 80 variétés de plantes aromatiques et médicinales. Utilisées depuis des millénaires pour leurs saveurs, leurs propriétés thérapeutiques, leur symbolisme et leurs caractéristiques sacrées, les plantes médicinales et comestibles et leur connaissance sont un trésor partagé par de nombreuses cultures. Enrichi d'une superbe iconographie, cet ouvrage vous livre les secrets de plantes du monde entier et décrypte leurs caractéristiques botaniques, leurs vertus et utilisations médicinales, leurs propriétés cosmétiques et culinaires, ainsi que leur impact culturel et leur rôle dans les sociétés humaines. S'appuyant sur les dernières connaissances scientifiques ainsi que sur des récits historiques et mythologiques, cet ouvrage vous propose d'explorer tout en images le mystérieux pays des plantes et leur rôle fondamental dans notre monde.