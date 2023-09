Harry Roselmack enquête que l'univers et le sens de la vie ! "Pouvons-nous vraiment cesser de vouloir remonter à l'origine du processus dont nous sommes le résultat ? Pouvons-nous renoncer à savoir si nos vies particulières et, par extension, la vie en général ont une signification, si elles doivent suivre une direction ? " Guidé par ces questions, Harry Roselmack s'est lancé dans une enquête sur l'univers. A partir de connaissances théoriques riches qu'il a vulgarisées, il bâtit un raisonnement métaphysique pour découvrir si l'univers est une création porteuse d'une raison d'être et d'une finalité. Les chemins qu'emprunte sa cosmogonie posent les jalons de nouvelles définitions de l'espace et du temps et nous accompagnent dans une prise de conscience essentielle : celle du rôle que nous avons à jouer dans l'univers. L'humanité n'est pas encore parvenue au stade ultime de son évolution. Une évolution qui, selon l'auteur, passera par cette compréhension. Une prise de conscience globale, un changement radical de notre façon d'être sont nécessaires à l'établissement d'un avenir plus radieux. Il n'est pas trop tard pour naître... véritablement.