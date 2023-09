Imagine demain. Avec le grand atelier des 2030 glorieuses

Venez voyager avec nous ! Et si, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas au niveau environnemental, on regardait toutes les belles actions déjà mises en place pour se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle ? Et si, pour faire bouger les choses encore plus vite, on s'organisait afin d'imaginer ensemble un monde meilleur pour demain ? Réveiller l'utopiste en soi est peut-être le premier pas essentiel pour transformer le monde profondément et durablement... Grâce à cet outil pédagogique composé d'un manuel, de 36 cartes détachables et d'un dépliant illustré, se projeter dans un futur désirable devient un vrai plaisir. Job, alimentation, transport, logement, santé, éducation... Tous ensemble, nous pouvons réfléchir à un monde meilleur dès 2030 dans tous les domaines et passer à l'action sans plus tarder ! Venez voyager avec nous ! Ce livre est pour vous si : - vous aimez rêver grand et embarquer vos proches (#teamapéro) ou vos collègues (#teambuilding) dans vos aventures ; - vous souhaitez vivre une expérience collective et donner votre avis sur l'avenir de la société (#teamatelier) ; - vous voulez devenir "guide" de voyage en 2030 Glorieuses (#teamanimateur).