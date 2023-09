Bien gérer son entreprise avec Dolibarr. Sociétés de services et consultants, 4e édition

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à en tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation. Dolibarr est un progiciel libre de gestion intégré et de gestion de la relation client (ERP/CRM). Ergonomique et intuitif, il permet d'établir facilement ses devis, commandes et factures, tout en proposant un ensemble d'outils pour mener sa prospection, gérer ses interventions et projets, suivre son activité, préparer ses données comptables. Organisé en six parties (préliminaires, relation client, ventes, gestion d'activité, gestion de l'entreprise et personnalisation), ce livre fait le tour des outils natifs tout en vous montrant comment les étendre avec des modules additionnels. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation et gagner en efficacité. Cette 4e édition, entièrement revue, porte sur les versions 17 et 18 de Dolibarr.