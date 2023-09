Managez comme un pilote. Les meilleures pratiques d’un pilote de l’Armée de l’air pour manager en environnement incertain

Pas toujours incarnés ou manquant souvent de pragmatisme, les guides de management permettent difficilement d'appliquer les conseils et de passer rapidement à l'action. Voici un guide pratique à l'approche originale, pour les managers qui veulent progresser et s'approprier les bonnes pratiques tirées de l'univers inspirant des pilotes. Car qui de mieux qu'un pilote de l'Armée de l'air pour saisir tous les enjeux de la gestion d'un collectif, confronté chaque jour au risque et à la prise de décision ? Outre les aspects techniques, qui a plus conscience de l'importance du facteur humain comme clé de succès ? Formé aux meilleurs outils et méthodes d'amélioration continue, l'ex-commandant de bord Pascal Borie, accompagné de l'experte en innovation et transformation Celina Rocquet, propose ici un guide pour réussir à manager dans un monde incertain et savoir prendre des décisions cruciales dans un laps de temps très court. Comme à bord d'un avion, on y trouvera des conseils pour toutes les problématiques quotidiennes du manager en tant qu'individu, responsable d'équipe ou système dans sa complexité : prendre des décisions en favorisant différents types de raisonnement ; utiliser la méthode du briefing ; maîtriser les trois facteurs de contrôle du stress ; réagir vite face à une erreur de pilotage ; automatiser certaines tâches pour en réaliser d'autres simultanément ; pratiquer la gestion d'attention ; favoriser la synergie des membres de l'équipage (1+1> ; 2) ; se débriefer pour se préparer déjà à la mission suivante... Des études de cas pratiques, check-lists de survie, mises en situation, captain attitudes, liste des 12 commandements du pilote enrichiront le livre ainsi que des ressources en ligne pour aller plus loin (vidéos, exercices, jeux de rôle, quiz, gamification).