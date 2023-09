Guide indispensable des décisions efficaces. De Maslow à la matrice BCG : les modèles pour décrypter, comprendre et agir en toutes circonstances, Edition

Améliorer concrètement son quotidien pour en tirer le meilleur ! Comment travailler de manière plus efficace ? Comment prendre des décisions rapidement ? Comment avoir des idées innovantes ? Comment choisir sa voiture ? Comment savoir qu'il est temps de changer d'emploi ? Comment résoudre un conflit avec panache ? Comment changer d'état d'esprit pour atteindre ses objectifs ? Pour aider chacun à répondre à toutes ces questions, plusieurs modèles de prise de décision existent. Et nombre d'ouvrages présentent ces modèles, de manière plus ou moins détaillée. Le petit guide des décisions efficaces ne se contente pas d'en détailler les modalités : il invite le lecteur à les appliquer concrètement et efficacement au quotidien, pour en tirer le meilleur professionnellement et personnellement ! Offrant un réel outil, Le petit guide des décisions efficaces deviendra le guide de référence indispensable de chaque lecteur.