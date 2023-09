Murdervale. Le vol du corbeau

Victor et Sara traversent une période difficile. Pour sauver leur couple et sur les conseils de leur psy, ils décident de partager quelques jours ensemble. Sans véritable destination en tête, ils prennent la route. En chemin, ils entendent parler d'un village si perdu qu'il ne figure même pas sur la carte : Murdervale. Ils décident de s'y rendre et d'y prendre une chambre d'hôtel. Durant la nuit, Victor a des hallucinations. Est-ce son traitement ou la malédiction dont une vieille femme leur a parlée ? En voulant fuir l'enfer du quotidien, Victor et Sara semblent être tombés dans un enfer bien pire. Bien plus que sauver leur couple, ils devront sauver leur vie ! Une série, en 3 volumes, qui rassemble tous les éléments que vous pouvez trouver dans un bon film d'horreur et de suspense. Et si le véritable enfer était à Murdervale ? La nouvelle série d'horreur de Vicente Cifuentes ! Victor et Sara traversent une période difficile. Pour sauver leur couple et sur les conseils de leur psy, ils décident de partager quelques jours ensemble. Sans véritable destination en tête, ils prennent la route. En chemin, ils entendent parler d'un village si perdu qu'il ne figure même pas sur la carte : Murdervale. Ils décident de s'y rendre et d'y prendre une chambre d'hôtel. Durant la nuit, Victor a des hallucinations. Est-ce son traitement ou la malédiction dont une vieille femme leur a parlée ? En voulant fuir l'enfer du quotidien, Victor et Sara semblent être tombés dans un enfer bien pire. Bien plus que sauver leur couple, ils devront sauver leur vie ! Une série, en 3 volumes, qui rassemble tous les éléments que vous pouvez trouver dans un bon film d'horreur et de suspense. Et si le véritable enfer était à Murdervale ? La nouvelle série d'horreur de Vicente Cifuentes !