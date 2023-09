Honorable écrivain récompensé du prix Nobel, orateur à la verve cinglante, figure politique incontournable du XXe siècle et incarnation du bon vivant, la personnalité étonnante de Winston Churchill se découvre et redécouvre à travers Le grand livre de l'humour churchillien. Retrouvez dans ce livre ses meilleures citations, des anecdotes, ses rencontres, les lieux qui ont fait Churchill (le Parlement de Londres, 10 Downing Street, son palais de Blenheim, Washington...). " J'apprends par de nombreuses sources que je suis mort ce matin. C'est parfaitement inexact. " " Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire. " " Le Tout-Puissant dans son infinie sagesse, n'a pas cru bon de créer les Français à l'image des Anglais. "