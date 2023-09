Comment affamer le cancer. L’alimentation et les médicaments qui affaiblissent les cellules cancéreuses en épargnant les saines

Jane McLelland ne devrait pas être en vie. Selon les médecins et les statistiques sur le cancer, elle n'aurait dû vivre que 12 semaines environ. En s'appuyant sur ses connaissances médicales, elle a décidé de prendre les choses en main et de fouiller dans les journaux médicaux, se penchant sur des recherches oubliées depuis longtemps et des preuves négligées, à la recherche d'indices pour vaincre son cancer. Elle a découvert un chaînon manquant pour vaincre le cancer : l'affamer. Sur la base de ce concept, elle a mis au point son propre cocktail pour vaincre le cancer - en utilisant un régime alimentaire, des suppléments et des médicaments. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, après avoir souffert d'un cancer du col de l'utérus, d'un cancer secondaire du poumon et d'une myélodysplasie liée au traitement, elle est en vie, en bonne santé et sans cancer ; Et elle s'est donnée pour mission d'aider d'autres malades du cancer à obtenir les mêmes résultats.