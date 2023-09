Téléconsultation : de l'interrogatoire à la décision clinique. Les 150 motifs de consultation les plus fréquents

Téléconsultation et télémédecine sont des sujets très prégnants dans notre société depuis quelques années. Or, il n'est pas possible de réaliser un véritable examen clinique complet lors d'une téléconsultation. Comment ne pas rater une urgence ? Comment identifier les signes d'alerte et établir un diagnostic probant ? Un bon interrogatoire est la base de la consultation médicale. Téléconsultation et avis médical à distance est le premier livre qui propose 150 fiches classées par ordre alphabétique dont la clé d'entrée est le symptôme motivant la consultation médicale. De l'accouphène aux vomissements, l'objectif de chaque fiche est de détailler l'interrogatoire médical indispensable face à ce symptôme. Pour apprendre à (se) poser les bonnes questions et orienter au mieux les patients, chaque fiche présente la même structure systématique : anamnèse ; analyse sémiologique puis orientation médicale (selon les cas : urgence, consultation nécessaire pour un examen clinique ou établissement d'un diagnostic et traitement). Rédigé par deux médecins spécialistes de la télémédecine, ce livre aidera tous les professionnels de santé pratiquant, de près ou de loin, la téléconsultation : les médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA), les infirmiers coordinateurs, mais également les médecins de ville souhaitant parfaire leur interrogatoire et les internes en médecine pendant leurs stages puis leur internat.