Toutes les pathologies pour réussir en IFSI

Connaître les pathologies et leurs thérapeutiques est essentiel pour l'étudiant infirmier, que ce soit pour réussir ses évaluations ou pour ses stages. Ce livre complet, tout en couleurs et abondemment illustré de schémas et photos, propose un classement par ordre alphabétique des 200 pathologies prévalentes, pour les retrouver facilement. Pour chaque pathologie, on retrouve : une définition ; les étiologies et/ou facteurs de risque ; les signes cliniques ; la physiopathologie ; les examens ; le traitement ; les risques et complications éventuels, avec un focus sur le rôle infirmier. En fin d'ouvrage, des mises en situation permettront de vérifier la bonne compréhension et la bonne mémorisation des rôles infirmiers, pour une mise en application efficace.