Punisher : Circle of Blood

Frank Castle, le Punisher, s'est échappé de prison et il est prêt à reprendre sa quête de vengeance et de justice. Il déclenche une guerre de gangs et doit affronter à la fois les mafieux et la police... mais son ennemi le plus mortel pourrait être le complot qui s'organise autour de lui. A qui peut-il faire confiance et qui doit-il tuer ? A l'origine, ce personnage ambigu est apparu dans les séries d'autres personnages, notamment Spider-Man, mais le Punisher est ensuite devenu un anti-héros tragique qui a connu une carrière fulgurante. Voici ses premiers pas en solo : un morceau d'histoire pour les fans du personnage.