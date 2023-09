Spider-Man : L'intégrale 1979 (Nouvelle édition) (T19)

Pas de repos pour les héros ! Spider-Man affronte les pires mafieux de New York, mais il n'est pas seul. Daredevil lui vient en aide dans sa lutte contre le crime ! Et qui est Carrion, l'être mystérieux et répugnant qui a un lien caché avec le passé de Peter Parker ? En tout cas, il veut le punir pour la mort de Gwen Stacy ! Réédition de cette INTEGRALE épuisée. Vous vous demandez pour quelle raison cet album a été particulièrement plébiscité ? Peut-être parce qu'il contient les deux premiers épisodes illustrés par Frank Miller de Daredevil ?