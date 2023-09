Orwell, à sauts et à gambades. Petits essais sur une allure poétique

De nombreux ouvrages ont traité de l'allure politique d'Orwell, de la lucidité avec laquelle il a saisi la véritable nature du pouvoir totalitaire, mais plus rares sont ceux qui se sont attardés sur son " allure poétique " , plus précisément sur les qualités de son écriture, sa curiosité et son érudition littéraire au service d'une pensée exigeante. Avec un titre le plaçant sous le signe de l'humanisme de Montaigne, mais aussi de Shakespeare, ce recueil d'essais classés par ordre alphabétique invite le lecteur à partager le plaisir d'une démarche " à sauts et à gambades " , inspirée d'Orwell, pour embrasser une oeuvre beaucoup plus vaste qu'elle ne paraît. En laissant le choix du cheminement à travers les textes ici rassemblés, cet ouvrage propose une immersion dans une pensée libre et vivante, soucieuse des transformations du langage et attachée à la force poétique de l'écriture.