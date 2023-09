Le manoir. Liam et la carte d'éternité Partie 2

LE MANOIR PARTIE 2 - Après avoir été sauvé par Léonidas, Liam prend peu à peu conscience de la nature du Manoir et de ses pensionnaires. Comprenant qu'il est un être à part, le jeune homme décide de combattre ses peurs et d'aider les résidents tourmentés du manoir. L'heure n'est plus à la fuite !