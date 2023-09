Le lendemain

Le premier album époustouflant de Tom Vaillant, entre récit de voyage et aventure fantastique, où l'on suit le destin d'un homme solitaire qui affronte un monde changeant dans lequel l'atmosphère se réchauffe un peu plus chaque jour. De la banquise immaculée au désert brûlant et carnassier, le paysage se transforme en même temps que le héros grandit, s'adapte, apprend, vieillit. Le récit d'une vie chamboulée par des changements climatiques spectaculaires, qui fait écho aux problématiques écologiques actuelles.