Les beaux rendez-vous

Célébrer les nouveau-nés du printemps, goûter aux cerises fraîchement cueillies sur l'arbre en été, savourer les promenades automnales et voir le paysage changer, ressortir les manteaux et frissonner de concert aux premiers frimas de l'hiver... A chaque saison ses rendez-vous et ses retrouvailles tant attendues. Dans la tradition de l'almanach, Véronique Joffre nous invite à une sublime plongée dans la nature, une nature vivante et incarnée, terrain de jeu commun à tous : animaux comme humains, urbains comme ruraux, petits comme grands.