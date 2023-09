Crimes et mystères de France. De Marseille au Havre, du vaisseau fantôme d'Anne de Bretagne à l'affaire du Jack l'Eventreur du Sud

De Marseille au Havre, loup-garou de Franche-Comté à l'affaire du Jack l'Eventreur du Sud Est, une autre manière de découvrir l'histoire de France. De la Provence aux Hauts-de-France, des Alpes à la Bretagne : l'histoire de chaque région française recèle des affaires criminelles et de sombres faits divers nimbés de mystères. Passionné de criminologie et d'histoire, Paul El Kharrat nous raconte, depuis les guerres de religion jusqu'au XXe siècle, les destins tragiques de personnages illustres et d'inconnus énigmatiques. En brossant ces portraits, il dessine une carte de France où se côtoient monstres sanguinaires, empoisonneuses désespérées et victimes d'erreurs judiciaires, et nous prouve que la petite histoire influe aussi sur la destinée de notre pays. Qui était le tueur de bergers surnommé " Jack l'Eventreur du Sud-Est " ? Quel était le mode opératoire des empoisonneuses de Marseille ? Pourquoi le marquis de Sade et Alexandre Dumas ont-ils été inspirés par la marquise de Ganges ? La mort d'Agnès Sorel a-t-elle révélé tous ses secrets ? Gilles de Rais, maréchal de France et ogre sanguinaire, mérite-t-il sa réputation de Barbe Bleue ? Paul El Kharrat vous invite à un terrifiant tour de France - aucune région ne sera épargnée... A propos de l'auteur Agé de 24 ans, Paul El Kharrat s'est fait connaître du grand public grâce à son parcours exceptionnel dans l'émission Les Douze Coups de midi. De cette expérience, il a tiré son autobiographie à succès Ma 153e victoire et Bienvenue dans mon monde. Passionné de culture générale et d'histoire, il est également l'auteur de Crimes et mystères de Paris.