L'affect et ses troubles de pensée

La vie émotionnelle se trouve exacerbée aujourd'hui par une société des affects : des médias aux réseaux sociaux, tout est affect... et jusqu'à la clinique. Comment s'expriment ces affects dans la dynamique, l'économie et le fonctionnement psychiques, et donc dans la pensée ? Illustrant son propos de exemples cliniques - issus de près de quarante ans de pratiques psychiatrique, psychanalytique et psychothérapique en cabinet et en institution -, Gérard Pirlot explore les différentes facettes de la vie affective et émotionnelle pour répondre à ces questions. Comment naissent les affects ? Quelle est leur place au carrefour de la psyché et du somatique ? Qu'en est-il des affects dans les névroses, les addictions, dans la clinique criminologique, ou dans la passion ? Comment le cadre analytique peut-il permettre de représenter l'affect ? Comment adapter la clinique à ces nouvelles formes d'affect ? Un livre qui ouvre de nouvelles voies de réflexion sur la vie affective et émotionnelle pour la clinique et la pratique thérapeutique.