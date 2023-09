Penser le soin

Nouvelles techniques, progrès scientifique... le soin change. Et les demandes des patients changent aussi : recherche d'une qualité relationnelle avec le soignant, d'une écoute, d'une implication dans les parcours de soins et les décisions médicales, d'éducation thérapeutique, de choix de traitement en fin de vie ... Autant de situations qui invitent les soignants à penser différemment la médecine. La place de la personne malade au sein du dispositif de soins interpelle aussi bien le patient lui-même, que le politique, le philosophe, le sociologue ou le médecin. Comment conjuguer la médecine dans sa dimension scientifique, mais aussi humaine et sociale ? Cet ouvrage contribue à éclairer les enjeux du soin de nos sociétés post-modernes. Il aborde des questions aussi variées que l'importance de l'identité narrative dans la consultation, la connaissance du corps et de la maladie : discours médical, histoire de la médecine, narration profane et parole poétique, l'appréhension de la médecine de la personne, image du corps. De façon plus générale il questionne la place des sciences humaines dans la pratique de soins.