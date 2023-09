Les sisters - La série TV Tome 66 : Les grandes Sisters

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Marine et Wendy en plus qu'assez des corvées. Elles aimeraient ne rien faire et donner des ordres. Comme leurs parents. Papa leur propose alors d'inverser les rôles. Si elles tiennent deux jours, plus de corvées pendant un mois. Alors que Wendy et Marine pensent se la couler douce comme des adultes, Papa et Maman mettent la maison sens dessus dessous en mode tornade. Tout comme le feraient les Sisters !