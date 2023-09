Van gogh a auvers

Ce hors-série est réalisé à l'occasion de l'exposition au musée d'Orsay est consacré aux oeuvres produites par Vincent van Gogh (1853-1890) durant les deux derniers mois de sa vie, à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent van Gogh y décède le 29 juillet à la suite d'une tentative de suicide. Bien que le peintre n'ait passé qu'un peu plus de deux mois à Auvers, cette période voit la création de quelques-uns de ses plus grands chefs-d'oeuvre. En deux mois, Van Gogh a produit 74 tableaux et 33 dessins, parmi lesquels des oeuvres iconiques dont Le Docteur Paul Gachet, L'église d'Auvers-sur-Oise ou Champ de blé aux corbeaux.