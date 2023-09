Van Gogh, le dernier tableau

Février 1890. Vincent van Gogh est interné à Saint-Rémy de-Provence. Lorsqu'il apprend qu'un célèbre critique d'art a encensé son travail, il projette de quitter l'asile, pour tenter de retrouver "la haute note jaune" de ses Tournesols. Quelques mois plus tard, le 20 mai, on le retrouve à Auvers sur-Oise, accueilli par le docteur Gachet. Tout semble lui sourire, il peint sans relâche. Mais très vite, s'amorce une lente descente aux enfers, et après un ultime combat contre la folie, Vincent échange sa vie contre son immortalité. Ouvrage en coédition avec le Musée d'Orsay.